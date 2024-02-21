(Ростовцева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1981
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1981
Отец: Ростовцев Сергей Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2005
Сын: Золотарев Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Золотарев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.2007
Дочь: (Золотарева) Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Золотарев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.2015
Сын: Ростовцев Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Ростовцев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
14.06.2019
Дочь: (Ростовцева) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ростовцев Сергей Викторович