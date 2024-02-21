(Ростовцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ростовцева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1981

Отец: Ростовцев Сергей Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2005

Сын: Золотарев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Золотарев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.2007

Дочь: (Золотарева) Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Золотарев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.2015

Сын: Ростовцев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Ростовцев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
14.06.2019

Дочь: (Ростовцева) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ростовцев Сергей Викторович

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