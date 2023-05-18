Лодейщикова Евфимия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1739 ст.
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Отец ребёнка: Лодейщиков Иван Иванов
Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно