Лодейщикова Евфимия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейщикова Евфимия Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1742 и 1745 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Лодейщиков Прохор Иванов

Отец ребёнка: Лодейщиков Иван Иванов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейщиков Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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