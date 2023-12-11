Екатерина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Прохор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Прохор
Рождение ребёнка
27.03.1903
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Бидный Прохор
Рождение ребёнка
02.06.1904
Сын: Бидный Никифор
Отец ребёнка: Бидный Прохор
Рождение ребёнка
25.06.1905
Сын: Бидный Петр
Отец ребёнка: Бидный Прохор
Рождение ребёнка
27.08.1907
Сын: Бидный Григорий
Отец ребёнка: Бидный Прохор
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: София
Отец ребёнка: Бидный Прохор
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бидный Антоний
Отец ребёнка: Бидный Прохор