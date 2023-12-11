Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Прохор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Прохор

Рождение ребёнка
27.03.1903

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Бидный Прохор

Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Бидный Никифор

Отец ребёнка: Бидный Прохор

Рождение ребёнка
25.06.1905

Сын: Бидный Петр

Отец ребёнка: Бидный Прохор

Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Бидный Григорий

Отец ребёнка: Бидный Прохор

Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: София

Отец ребёнка: Бидный Прохор

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бидный Антоний

Отец ребёнка: Бидный Прохор

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