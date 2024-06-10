Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна 02.01.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Челно-Вершины

Дата рождения

02.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1915 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Челно-Вершины
02.01.1890 Татьяна Челноверш. б/с Федор Иванов Пахомов и Евдокия Ефимова 06.01 Той же дер. Андрей Андреев Пахомов и Никифора Ефимова жена, Пелагея Яковлева
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Муж: Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
25.01.1912 Села Токмакла умершего крестьянина Николая Сергеевича Ерукова сын Николай,20 лет, первый брак и Чистопольского уезда села Челновершины умершего крестьянина Федора Ивановича Пахомова дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
21.01.1915 ст.

Дочь: Ерукова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
21.02.1915 Антонина Николай Николаевич Еруков и Татьяна Федорова 22.02 Евфграф Феодоров Пахомов и умерш. Николая Сергиева Ерукова дочь Анна Николаева
Смерть
Неизвестно

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