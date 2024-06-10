Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна
Место рожденияЧелно-Вершины
Дата рождения02.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Челно-Вершины
02.01.1890 Татьяна Челноверш. б/с Федор Иванов Пахомов и Евдокия Ефимова 06.01 Той же дер. Андрей Андреев Пахомов и Никифора Ефимова жена, Пелагея Яковлева
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
25.01.1912 Села Токмакла умершего крестьянина Николая Сергеевича Ерукова сын Николай,20 лет, первый брак и Чистопольского уезда села Челновершины умершего крестьянина Федора Ивановича Пахомова дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1915 ст.
Дочь: Ерукова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич
21.02.1915 Антонина Николай Николаевич Еруков и Татьяна Федорова 22.02 Евфграф Феодоров Пахомов и умерш. Николая Сергиева Ерукова дочь Анна Николаева
Смерть
Неизвестно