Кимасов Анатолий Гаврилович 05.09.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кимасов Анатолий Гаврилович

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

05.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935

Отец: Кимасов Гавриил Парфенович

Мать: Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кимасова) Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кимасов Леонид Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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