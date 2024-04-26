Кимасов Анатолий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения05.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кимасова) Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кимасов Леонид Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно