Petr Artemiev
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Artemi Vasiliev
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Xenia Nikolaeva
Работа или профессия
Неизвестно
уволен высшим начальством для прокормления родителей и приписан в подушной оклад
Рождение ребёнка
17.06.1873
Дочь: Makarova* (Makarova*) Agrippina Petrova
Мать ребёнка: Xenia Nikolaeva
Смерть
Неизвестно