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Petr Artemiev

Место рождения

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Artemi Vasiliev

Мать: не указана

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Xenia Nikolaeva

Работа или профессия
Неизвестно
уволен высшим начальством для прокормления родителей и приписан в подушной оклад
Рождение ребёнка
17.06.1873

Дочь: Makarova* (Makarova*) Agrippina Petrova

Мать ребёнка: Xenia Nikolaeva

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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