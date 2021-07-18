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Кунский Борис Михайлович

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

25.01.1959

Дата смерти

18.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности
1992 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959

Отец: Кунский Михаил

Мать: Кунская Анна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.02.1981

Сын: Кунский Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1992

Дочь: Угарова Таисия Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.07.2021
г. Череповец
Причина смерти: Атеросклеротическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Кладбище номер 5 Череповец
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