Кунский Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.01.1959
Дата смерти18.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959
Отец: Кунский Михаил
Мать: Кунская Анна
Рождение ребёнка
04.02.1981
Сын: Кунский Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1992
Дочь: Угарова Таисия Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.2021
г. Череповец
Причина смерти: Атеросклеротическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Кладбище номер 5 Череповец