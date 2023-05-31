Беленченко Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.2014
Дочь: Беленченко Ева Александровна
Мать ребёнка: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.09.2017
Дочь: Беленченко Вероника Александровна
Мать ребёнка: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна