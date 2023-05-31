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Беленченко Александр Алексеевич

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Место рождения

Теректы, Теректинский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Теректы, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.2014

Дочь: Беленченко Ева Александровна

Мать ребёнка: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.09.2017

Дочь: Беленченко Вероника Александровна

Мать ребёнка: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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