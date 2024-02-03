Петренко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Валентина

Петренко Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Иван Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Иван Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Иван Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.