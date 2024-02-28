Гладков Василий Сергеев
Место рожденияд.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей Васильев
Мать: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Иван Васильев (2)
Мать ребёнка: Акилина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Антонова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гладкова) Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Акилина Антонова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Акилина Антонова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Акилина Антонова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Акилина Антонова
Рождение ребёнка
24.07.1870
Мать ребёнка: Акилина Антонова
Смерть
До 1881