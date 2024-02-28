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Гладков Василий Сергеев

Место рождения

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1881

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей Васильев

Мать: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Иван Васильев (2)

Мать ребёнка: Акилина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Антонова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гладкова) Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Акилина Антонова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гладков Иван Васильев

Мать ребёнка: Акилина Антонова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Акилина Антонова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Акилина Антонова

Рождение ребёнка
24.07.1870

Сын: Гладков Василий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Антонова

Смерть
До 1881

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