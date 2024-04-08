Жорина (Сергеева) Зиновия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1913 ст.
Восприемник
15.08.1914 ст.
Мария Степановна Жорина
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Жорина Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Жорин Андрей Михайлович
Восприемник
17.02.1915 ст.
Валентина Дмитриевна Жорина
Рождение ребёнка
22.10.1916 ст.
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Жорин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1919 ст.
Сын: Жорин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Жорин Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно