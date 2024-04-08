Жорина (Сергеева) Зиновия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорина (Сергеева) Зиновия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1913 ст.

Муж: Жорин Андрей Михайлович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
15.08.1914 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мария Степановна Жорина
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Дочь: Жорина Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Жорин Андрей Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
17.02.1915 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Валентина Дмитриевна Жорина
Рождение ребёнка
22.10.1916 ст.

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Жорин Андрей Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1919 ст.

Сын: Жорин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Жорин Андрей Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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