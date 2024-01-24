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Смирнов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Смирнов Василий Макарьевич

Мать: Иванова Клавдия Ивановна

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