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Смирнов Михаил Васильевич
Смирнов Михаил Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Василий Макарьевич
Мать
Иванова Клавдия Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Смирнов Василий Макарьевич
Мать:
Иванова Клавдия Ивановна
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