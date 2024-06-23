Малов Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти02.02.1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Малов Федор
Мать: Бабушка --
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова (Малова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова (Малова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.1924
Дочь: Якунина (Малова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1927
Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна
Смерть
02.02.1955