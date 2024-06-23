Малов Павел Федорович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малов Павел Федорович

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Место рождения

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

02.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Малов Федор

Мать: Бабушка --

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова (Малова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова (Малова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
20.08.1924

Дочь: Якунина (Малова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Грязная, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Малов Александр Павлович

Мать ребёнка: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Смерть
02.02.1955
Грязная, город Выкса, Нижегородская область

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