Мұсабектегі Шахман Оразбекұлы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сүттібайтегі Оразбек Мұсабекұлы
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Оразбектегі Мархаба Шахманқызы
Рождение ребёнка
1950
Сын: Балғабай Шахманұлы
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Оразбектегі Майеке Шахманқызы
Рождение ребёнка
1954
Сын: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы
Рождение ребёнка
?.01.1957
Сын: Оразбектегі Ермек Шахманұлы
Рождение ребёнка
05.12.1957
Дочь: Оразбектегі Майдә Шахманқызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Күмісжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оразбектегі Мәдениет Шахманқызы
Смерть
Неизвестно