Мұсабектегі Шахман Оразбекұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мұсабектегі Шахман Оразбекұлы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сүттібайтегі Оразбек Мұсабекұлы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Оразбектегі Мархаба Шахманқызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Балғабай Шахманұлы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Оразбектегі Майеке Шахманқызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Оразбектегі Серікбай - Шия Шахманұлы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1957

Сын: Оразбектегі Ермек Шахманұлы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1957

Дочь: Оразбектегі Майдә Шахманқызы

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Күмісжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оразбектегі Мәдениет Шахманқызы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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