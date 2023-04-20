Хижавский Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хижавский Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хижавский Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прималкинское, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
14.01.?

Сын: Хижавский Александр Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прималкинское, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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