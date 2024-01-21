Огородник Тихоненко Антонина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородник Тихоненко Антонина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.19

Дочь: Тарасенко Евгения Александровна

Отец ребёнка: Огородник Александр

Рождение ребёнка
10.02.1938

Дочь: Огородник Мария Александровна

Отец ребёнка: Огородник Александр

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородник Григорий Александрович

Отец ребёнка: Огородник Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулич Огородник Феня Александровна

Отец ребёнка: Огородник Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородник Петр Александрович

Отец ребёнка: Огородник Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородник Владимир Александрович

Отец ребёнка: Огородник Александр

Смерть
Неизвестно
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