Огородник Тихоненко Антонина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.19
Дочь: Тарасенко Евгения Александровна
Отец ребёнка: Огородник Александр
Рождение ребёнка
10.02.1938
Дочь: Огородник Мария Александровна
Отец ребёнка: Огородник Александр
Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Григорий Александрович
Отец ребёнка: Огородник Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулич Огородник Феня Александровна
Отец ребёнка: Огородник Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Петр Александрович
Отец ребёнка: Огородник Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородник Владимир Александрович
Отец ребёнка: Огородник Александр
Смерть
Неизвестно