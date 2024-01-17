Уварова Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУварова Галина Яковлевна

Уварова Галина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1946

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1946

Отец: Уваров Яков Андреевич

Мать: Уварова Мария Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close