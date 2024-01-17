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Уварова Галина Яковлевна
Уварова Галина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.1946
Пол
Женский
Отец
Уваров Яков Андреевич
1908 г.р.
Мать
Уварова Мария Яковлевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1946
Отец:
Уваров Яков Андреевич
Мать:
Уварова Мария Яковлевна
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