Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна

Место рождения

Россия, Республика Мордовия, Ковылкинский район, село Старое Аллагулово

Дата рождения

17.06.1918

Дата смерти

26.07.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.
1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1918

Отец: Акчурин Каримдат Купец I Гильдии

Мать: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедердинов Хамзя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудин Али

Рождение ребёнка
27.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чудин Али

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедердинов Хамзя

Смерть
26.07.1993
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1993

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