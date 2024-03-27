Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна
Место рожденияРоссия, Республика Мордовия, Ковылкинский район, село Старое Аллагулово
Дата рождения17.06.1918
Дата смерти26.07.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедердинов Хамзя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудин Али
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедердинов Хамзя
Смерть
26.07.1993
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1993