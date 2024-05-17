Цыганков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897 ст.
Источник: ГАВО (платный доступ): МК Иакиманской церкви Гусевской хрустальной фабрики Меленковского уезда за 1897 г. Запись 272 в МК Иакиманской церкви - Ф.590. Оп.1. Д.13. Стр.81 об. Отец - Владимирск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Федина (Цыганкова) Ида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно