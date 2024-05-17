Цыганков Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганков Михаил Яковлевич

Цыганков Михаил Яковлевич

Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

01.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897 ст.

Отец: Цыганков Яков (Иаков) Алексиевич

Мать: Цыганкова (Крылова) Пелагия Лукиановна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Источник: ГАВО (платный доступ): МК Иакиманской церкви Гусевской хрустальной фабрики Меленковского уезда за 1897 г. Запись 272 в МК Иакиманской церкви - Ф.590. Оп.1. Д.13. Стр.81 об. Отец - Владимирск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Федина (Цыганкова) Ида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.