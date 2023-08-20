Акопджанян Гаяне Суреновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1965
Рождение ребёнка
13.08.1988
Сын: Каграманян Давид Аликович
Отец ребёнка: Каграманян Алик Гайкович
Рождение ребёнка
20.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каграманян Алик Гайкович
Рождение ребёнка
28.08.1991
Дочь: Каграманян Анаит Аликовна
Отец ребёнка: Каграманян Алик Гайкович