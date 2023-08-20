Акопджанян Гаяне Суреновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акопджанян Гаяне Суреновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1965

Отец: Акопджанян Сурен Григорьевич

Мать: Степанян Роза Шмавоновна

Рождение ребёнка
13.08.1988

Сын: Каграманян Давид Аликович

Отец ребёнка: Каграманян Алик Гайкович

Рождение ребёнка
20.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каграманян Алик Гайкович

Рождение ребёнка
28.08.1991

Дочь: Каграманян Анаит Аликовна

Отец ребёнка: Каграманян Алик Гайкович

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