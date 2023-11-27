Волков Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ильинична
Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Овчинникова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно