Волков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ильинична

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Овчинникова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Клавдия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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