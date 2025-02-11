Kampen Johann Peter
мужской, родился 16.01.1849
Супруги
Von Kampen (Klassen) Anna13.03.1859 г.р.
Дети
Epp (Von Kampen Kampen) Anna Johanna04.01.1882 г.р.
Von Kampen Johann J.09.06.1885 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1882
Дочь: Epp (Von Kampen Kampen) Anna Johanna
Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna
Рождение ребёнка
09.06.1885
Сын: Von Kampen Johann J.
Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna
Рождение ребёнка
01.12.1886
Дочь: Janzen (Von Kampen Kampen) Justina
Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna
Рождение ребёнка
06.05.1894
Дочь: Janzen (Von Kampen Kampen) Margaretha «Greta»
Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: Klassen (Von Kampen Kampen) Helena
Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Martens (Von Kampen Kampen) Katharina
Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna