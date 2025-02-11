Kampen Johann Peter 16.01.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Kampen Johann Peter

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.01.1849

Супруги
Von Kampen (Klassen) Anna13.03.1859 г.р.
Дети
Epp (Von Kampen Kampen) Anna Johanna04.01.1882 г.р.
Von Kampen Johann J.09.06.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Kampen (Klassen) Anna

Рождение ребёнка
04.01.1882

Дочь: Epp (Von Kampen Kampen) Anna Johanna

Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
09.06.1885

Сын: Von Kampen Johann J.

Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna

Рождение ребёнка
01.12.1886

Дочь: Janzen (Von Kampen Kampen) Justina

Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
06.05.1894

Дочь: Janzen (Von Kampen Kampen) Margaretha «Greta»

Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: Klassen (Von Kampen Kampen) Helena

Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Martens (Von Kampen Kampen) Katharina

Мать ребёнка: Von Kampen (Klassen) Anna

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