Сон Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сон Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2008

Отец: Сон Александр

Мать: Тен Галина Владимировна

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