Пронина Нина Николаевна
Место рожденияГородище, Крупецкой район, Курская область
Дата рождения25.03.1930
Дата смерти03.02.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930
Городище, Крупецкой район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Семёнович
Смерть
03.02.2009
Мамакан, Бодайбинский район, Иркутская область