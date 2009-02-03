Пронина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Нина Николаевна

Место рождения

Городище, Крупецкой район, Курская область

Дата рождения

25.03.1930

Дата смерти

03.02.2009

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930

Отец: Пронин Николай Федорович

Мать: Белощенко Агриппина Кирилловна

Городище, Крупецкой район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Дмитрий Семёнович

Смерть
03.02.2009
Мамакан, Бодайбинский район, Иркутская область
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