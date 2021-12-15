Лопатин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1982
Дочь: Лопатина Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Колегова Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
20.09.1983
Сын: Лопатин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Колегова Елена Леонидовна
Смерть
Неизвестно