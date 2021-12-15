Лопатин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатин Владимир

Лопатин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1953 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колегова Елена Леонидовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.04.1982

Дочь: Лопатина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Колегова Елена Леонидовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.09.1983

Сын: Лопатин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Колегова Елена Леонидовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.