Устинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Муж: не указан
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 с. Село Старое. Федор Васильевич и его жена Ксения. Вдова Устинья Алексеевна (Связь?) и сноха вдова Агафья 1722г.
Смерть
После 1722