Устинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Муж: не указан

Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 с. Село Старое. Федор Васильевич и его жена Ксения. Вдова Устинья Алексеевна (Связь?) и сноха вдова Агафья 1722г.
Смерть
После 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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