Дубровина (Халевицкая) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Халевицкая) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.10.2014

Дочь: Дубровина Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Дубровин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.01.2022

Дочь: Дубровина Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Дубровин Юрий Алексеевич

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