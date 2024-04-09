Дубровина (Халевицкая) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.2014
Дочь: Дубровина Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Дубровин Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.2022
Дочь: Дубровина Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Дубровин Юрий Алексеевич