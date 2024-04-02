Кишкурно Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишкурно Григорий Иванович

Кишкурно Григорий Иванович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

01.01.1888 ст.

Дата смерти

03.07.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888 ст.

Отец: Кишкурно Иван Иосифович (Осипович)

Мать: Кишкурно (Дурницина) Антонина Иларионовна (Ларионовна)

Пермь, Пермский, Пермский край
Метрическая книга Петро-Павловского собора г. Перми. ГАПК фонд 37, опись 1, дело 551, стр. 2, запись 2.
Смерть
03.07.1888 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Метрическая книга Петро-Павловского собора г. Перми. ГАПК фонд 37, опись 6, дело 336, стр. 139, запись 43.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.