Кишкурно Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1888 ст.
Дата смерти03.07.1888 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888 ст.
Отец: Кишкурно Иван Иосифович (Осипович)
Мать: Кишкурно (Дурницина) Антонина Иларионовна (Ларионовна)
Метрическая книга Петро-Павловского собора г. Перми. ГАПК фонд 37, опись 1, дело 551, стр. 2, запись 2.
Смерть
03.07.1888 ст.
Метрическая книга Петро-Павловского собора г. Перми. ГАПК фонд 37, опись 6, дело 336, стр. 139, запись 43.