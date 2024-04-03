Тагаев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1930
Дата смерти04.01.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1957
Дочь: Тагаева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Гусева Эльвира Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1959
Сын: Тагаев Александр Викторович
Мать ребёнка: Гусева Эльвира Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1963
Дочь: Тагаева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Гусева Эльвира Васильевна
Смерть
04.01.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область