Тагаев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТагаев Виктор Иванович

Тагаев Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.02.1930

Дата смерти

04.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930

Отец: Тагаев Иван Алексеевич

Мать: Кавкайкина Екатерина Васильевна

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Эльвира Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1957

Дочь: Тагаева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Гусева Эльвира Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1959

Сын: Тагаев Александр Викторович

Мать ребёнка: Гусева Эльвира Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.1963

Дочь: Тагаева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Гусева Эльвира Васильевна

Смерть
04.01.1991
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.