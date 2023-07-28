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(Лебская) Марфа

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
1895

Муж: Лебский Пантелей Алексеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Бреус (Лебская) Прасковья Пантелеевна

Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лебский Павел Пантелеевич

Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Лебская) Алевтина Пантелеевна

Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Лебская) Полина Пантелеевна

Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Около 1962
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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