(Лебская) Марфа
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Бреус (Лебская) Прасковья Пантелеевна
Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна
Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лебский Павел Пантелеевич
Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Лебская) Алевтина Пантелеевна
Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Лебская) Полина Пантелеевна
Отец ребёнка: Лебский Пантелей Алексеевич
Смерть
Около 1962