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Ефросинья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

22.04.1885

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кирилл Аврамиевич

Мать: не указана

Смерть
22.04.1885
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