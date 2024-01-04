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Ефросинья Кириллова
Ефросинья Кириллова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Дата смерти
22.04.1885
Пол
Женский
Отец
Кирилл Аврамиевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Кирилл Аврамиевич
Мать: не указана
Смерть
22.04.1885
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