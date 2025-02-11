Акилина Фомина
женский, родилась 1813
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Захаров1811 г.р.
Дети
Кузьма Васильев1830 г.р.
Елена Васильева1837 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Захаров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кузьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Захаров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Захаров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Захаров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Захаров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно