Акилина Фомина 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Акилина Фомина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Захаров1811 г.р.
Дети
Кузьма Васильев1830 г.р.
Елена Васильева1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Захаров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кузьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Захаров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Захаров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Захаров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Захаров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

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