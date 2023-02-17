Киселёв Георгий Евлампиевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881
Дата рождения вычислена согласно пометки 36 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Агафонова) Ирина
Рождение ребёнка
25.01.1911
Дочь: Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: (Агафонова) Ирина
Рождение ребёнка
С 1914 по 1919
Мать ребёнка: (Агафонова) Ирина
Смерть
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область