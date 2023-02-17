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Киселёв Георгий Евлампиевич

Место рождения

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: Киселёв Евлампий Петрович

Мать: Киселева Екатерина Николаевна

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения вычислена согласно пометки 36 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Агафонова) Ирина

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: (Агафонова) Ирина

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
С 1914 по 1919

Сын: Киселёв Иван Георгиевич

Мать ребёнка: (Агафонова) Ирина

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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