Никифоров Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Петр Фёдорович

Мать: Никифорова Александра Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Неонила Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Варвара

Смерть
Неизвестно

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