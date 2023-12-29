Никифоров Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Неонила Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Варвара
Смерть
Неизвестно