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Плакса Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1934

Дата смерти

10.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1934

Отец: Плакса Пётр Николаевич

Мать: Апанасевич Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Свиридова Евгения Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Евгения Карповна

Рождение ребёнка
18.12.1964

Сын: Свиридов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Свиридова Евгения Карповна

Смерть
10.03.2012

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