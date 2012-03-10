Плакса Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1934
Дата смерти10.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1934
Отец: Плакса Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Свиридова Евгения Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1964
Сын: Свиридов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Свиридова Евгения Карповна
Смерть
10.03.2012