Kropp (Braun) Katharina 10.08.1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Kropp (Braun) Katharina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.08.1823, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 06.11.1888, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Braun Gerhard20.07.1802 г.р.
Мать
(Niebuhr) Maria06.01.1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1823

Отец: Braun Gerhard

Мать: (Niebuhr) Maria

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
06.11.1888
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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