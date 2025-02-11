Kropp (Braun) Katharina
женский, родилась 10.08.1823, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 06.11.1888, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецBraun Gerhard20.07.1802 г.р.
Мать(Niebuhr) Maria06.01.1803 г.р.
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Рождение
10.08.1823
Отец: Braun Gerhard
Мать: (Niebuhr) Maria
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
06.11.1888
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния