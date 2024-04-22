Малашин Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения19.04.1886
Дата смерти01.02.1967
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1886
Отец: Малашин Федор Михайлович
Мать: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Малашина Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
02.08.1926
Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашина Мария Максимовна
Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1967