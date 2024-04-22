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Малашин Максим Федорович

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Место рождения

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.04.1886

Дата смерти

01.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1886

Отец: Малашин Федор Михайлович

Мать: Дарья Ефимовна

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Малашина Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.08.1926

Сын: Малашин Илья Максимович

Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашина Мария Максимовна

Мать ребёнка: Авдеева Пелагея Кузьминична

Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Пелагея Кузьминична

Смерть
01.02.1967
Русская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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