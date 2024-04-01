Терентьев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
5
Рождение
1911
Отец: Терентьев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Черепанова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Терентьев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Роза Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Терентьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Терентьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Терентьев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно