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Терентьев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
5

Жена: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение
1911

Отец: Терентьев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Черепанова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Терентьев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Роза Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Терентьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Терентьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Терентьев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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