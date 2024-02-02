Писклина (Константинова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Рождение ребёнка
17.04.1962
Сын: Писклин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Писклин Александр Александрович
Рождение ребёнка
20.04.1970
Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Писклин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно