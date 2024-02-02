Писклина (Константинова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писклина (Константинова) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: Константинов Михаил Александрович

Мать: Константинова Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.04.1962

Сын: Писклин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Писклин Александр Александрович

Рождение ребёнка
20.04.1970

Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Писклин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писклин Александр Александрович

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