Иванова В Г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова В Г

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Н

Отец ребёнка: Иванов Н М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Семен Н

Отец ребёнка: Иванов Н М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Надежда Н

Отец ребёнка: Иванов Н М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Н

Отец ребёнка: Иванов Н М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Н

Отец ребёнка: Иванов Н М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Зоя

Отец ребёнка: Иванов Н М

Смерть
Неизвестно
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