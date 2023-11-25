Иванова В Г
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Н
Отец ребёнка: Иванов Н М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Семен Н
Отец ребёнка: Иванов Н М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Надежда Н
Отец ребёнка: Иванов Н М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Н
Отец ребёнка: Иванов Н М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Н
Отец ребёнка: Иванов Н М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Зоя
Отец ребёнка: Иванов Н М
Смерть
Неизвестно