Ксенофонт Васильев
мужской, родился 1792, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Михаил Ксенафонтов1812 г.р.
Иван Ксенафонтов1826 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михаил Ксенафонтов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Ксенафонтов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно