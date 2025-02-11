Ксенофонт Васильев 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Ксенофонт Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Михаил Ксенафонтов1812 г.р.
Иван Ксенафонтов1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Михаил Ксенафонтов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Ксенафонтов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31+

Смерть
Неизвестно

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