Важник Фёдор Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Важник Маркиян Денисович
Мать: (Канаш) Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тобольчук Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тобольчук Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тобольчук Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тобольчук Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно