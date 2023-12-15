Важник Фёдор Маркиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник Фёдор Маркиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Важник Маркиян Денисович

Мать: (Канаш) Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тобольчук Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тобольчук Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Тобольчук Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тобольчук Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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