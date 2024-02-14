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Субботин Василий Самуилович

Место рождения

Тамбовская обл. Полетаевский р-н

Дата рождения

1909

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Субботин Самуил Симеонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Субботин Василий Самуилович красноармеецВоинская часть 73 омсб 3 БелФ ( 73 омсб, 3 БелФ ) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1938

Сын: Субботин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна

Смерть
1971

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