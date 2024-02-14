Субботин Василий Самуилович
Место рожденияТамбовская обл. Полетаевский р-н
Дата рождения1909
Дата смерти1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Субботин Самуил Симеонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна
Военная награда
Неизвестно
Субботин Василий Самуилович красноармеецВоинская часть 73 омсб 3 БелФ ( 73 омсб, 3 БелФ ) Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1938
Сын: Субботин Борис Васильевич
Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна
Смерть
1971