Василий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

1774 г.р.

Дети

Между 1795 и 1802 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Прохор Денисович

Мать: Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Тихоновна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1802 ст.

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Тихоновна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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