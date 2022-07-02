Василий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Прохор Денисович
Мать: Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1802 ст.
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Тихоновна
Смерть
Неизвестно