Тертичная Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1995
Сын: Тертичный Артур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.11.2003
Сын: Тертичный Ермалай Сергеевич
Отец ребёнка: Тертичный Сергей Николаевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан