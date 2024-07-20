Тертичная Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертичная Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертичный Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1995

Сын: Тертичный Артур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.2003

Сын: Тертичный Ермалай Сергеевич

Отец ребёнка: Тертичный Сергей Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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