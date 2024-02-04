Хмелевская (Хмелевская) Стефанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Хмелевская) Стефанида Семеновна

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Митусов Семен Афанасьев

Мать: Митусов (Митусов) Наталья Истратова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Федор Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1863

Сын: Хмелевский Григорий Федорович

Отец ребёнка: Хмелевский Федор Семенович

Смерть
Неизвестно

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