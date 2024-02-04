Хмелевская (Хмелевская) Стефанида Семеновна
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1863
Сын: Хмелевский Григорий Федорович
Отец ребёнка: Хмелевский Федор Семенович
Смерть
Неизвестно