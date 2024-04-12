Кириленко Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения28.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1922
Военная служба
1940
Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
ст.с-т 45 пабр 11 ад РГК 2 Укр.Фр. ЦАМО РФ . Ф - 33-686044-4012
Военная награда
21.07.1943
Приказ № 1/н издан ВС 45 пабр 11од РГК 2 Укр.Фр.
О награждении ст.сержанта медалью "За отвагу" ЦАМО РФ шк-39,ящ-7
Смерть
Неизвестно