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(Зарипова) Альфинур

Место рождения

дер.Верхний Азяк,Арский р-он,Татарстан

Дата рождения

28.06.1928

Дата смерти

07.02.2011

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928

Отец: Миннибаев Зариф

Мать: Миннибаев (Исламова) Салиха

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.2011

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