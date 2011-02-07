(Зарипова) Альфинур
Место рождениядер.Верхний Азяк,Арский р-он,Татарстан
Дата рождения28.06.1928
Дата смерти07.02.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928
Отец: Миннибаев Зариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2011