Варлакова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Дочь: Ирина Никандровна
Отец ребёнка: Варлаков Никандр Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.
Сын: Варлаков Михаил Никандрович
Отец ребёнка: Варлаков Никандр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно