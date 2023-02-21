Кислинский Емельян Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Кислинский Николай Емельянович
Мать ребёнка: Кислинская Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Кислинская Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Кислинская Клавдия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно