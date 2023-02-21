Кислинский Емельян Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский Емельян Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислинский Ермолай Гаврилович

Мать: Кислинская Степанида

Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Кислинский Николай Емельянович

Мать ребёнка: Кислинская Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Кислинская Клавдия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Кислинская Клавдия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Клавдия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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